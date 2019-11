Co kupić na prezent świąteczny dla kobiety? TOP 3

Aby mieć pewność, że nasz prezent okaże się trafiony, trzeba znać osobę obdarowywaną – jej styl życia oraz gust. Jedne panie ucieszą się z romantycznego wyjazdu do SPA, skoku ze spadochronem, urlopu na gorącej wyspie, a inne z kosmetyków, książek czy biżuterii albo eleganckiego zegarka. Są też miłośniczki nowoczesnych urządzeń – jak smartwatche, smartfony czy tablety. Poniżej TOP 3 upominków, które warto wziąć pod uwagę, szukając pomysłu na idealny prezent dla kobiet.

Zegarek. Do wyboru jest tak wiele modeli, że bez problemu można dopasować zegarek do stylu ubierania się – może to być klasyczny czasomierz, nowoczesny smartwatch lub zegarek modowy, biżuteryjny, który będzie idealnie harmonizował z kolczykami, celebrytką i bransoletką. Jedną z klasycznych propozycji jest model Calvina Kleina – o tradycyjnym wzornictwie, na meshowej bransolecie, inspirowany stylem vintage.

Bardziej wyszukaną i elegancką propozycją będzie droższy model marki Longines – delikatny, w złotym kolorze, na stylowej bransolecie. La Grande Classique inspirowany jest wczesnymi tradycjami marki – uwagę zwraca też staranne dopracowanie każdego szczegółu, nowy wzór cyferblatu wytrzymałe szkło szafirowe. Ponadczasowy zegarek będzie idealnie harmonizował z elementami biżuterii oraz eleganckimi ubraniami w stylu klasycznym.

Biżuteria. Każda kobieta doceni też wyjątkowe ozdoby – warto zwrócić uwagę, czy preferuje srebro, czy złoto. Srebrne dodatki są popularniejsze, ale obecnie panuje moda na złoto. Rodzaj biżuterii zależy od osoby, którą chcesz obdarować, ale są bezpieczne rozwiązania o klasycznej formie. Stawiaj na wysoką jakość i klasykę – okazała i wyszukana biżuteria jest mniej popularna, a zatem bardziej ryzykowna.

Klasyczna celebrytka na łańcuszku, minimalistyczna bransoletka, pierścionek, a może naszyjnik z wygrawerowanym tekstem będą wyjątkową niespodzianką. Wybierając konkretne ozdoby, warto zwrócić uwagę, z jakiej próby srebra czy złota zostały one wykonane. Dodatek kamieni szlachetnych będzie wspaniałym urozmaiceniem, na co dzień sprawdzą się też cyrkonie i szkło jubilerskie.

Smartfon. Nowoczesny smartfon to prezent, który sprawdzi się zawsze – ważna jest jego zawartość, nowoczesny aparat, szeroki i bezramkowy ekran, wydajna bateria i mocny procesor, ale także wygląd. Liczni producenci wyjątkowo dbają o design urządzeń, wiele z nich dedykując właśnie paniom, a także oferują możliwość personalizacji.

Obudowa w kolorze złotym czy pudrowego różu albo o odcieniu metalicznym wspaniale się wyróżnia, a także będzie pasowała do stylu ubierania się oraz innych akcesoriów – telefon już od dawna jest ważnym dodatkiem stylizacji. Można go dowolnie spersonalizować, aby pasował do torebki, płaszcza oraz zegarka i biżuterii – dobrze skomponowany zestaw zaspokoi wizualne potrzeby każdej kobiety.

To jedynie przykładowe pomysły na prezent dla pań – warto rozważyć też zakup lotów, karnet do SPA czy nowoczesny tablet. Najważniejsze, aby dobrze znać gust i upodobania obdarowywanej osoby.