Co można spakować do bagażu podręcznego? Zobacz dozwolone wymiary bagażu kabinowego w Ryanair, Wizz Air i innych liniach lotniczych

Czym jest bagaż kabinowy?

Przewożenie płynów i aerozoli w bagażu podręcznym

Do bagażu podręcznego możemy spakować płyny, żele i panki. Należy je przewozić w pojemnikach o maksymalnej objętości 100ml/100g. Wszystkie pojemniki powinny zmieścić się w przezroczystej, zamykanej torebce plastikowej (worek strunowy) o objętości do 1 litra. Na jednego pasażera przypada 1 torebka.

By przewieźć kosmetyki w bagażu podręcznym nie trzeba kupować specjalnych mini past, szamponów i żeli. Pasażerowie mogą zabrać ze sobą kosmetyki, które używają na co dzień. Wystarczy przelać je do mniejszych buteleczek o pojemności do 100 ml.