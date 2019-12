Co można zrobić z nieudanym prezentem? Mamy na to sposób

Co roku większość z nas popełnia ten sam błąd. Mianowicie wpadamy w szaleństwo zakupowe, co często przyczynia się do zakupu rzeczy, które zwyczajnie nie będą nam potrzebne. Polacy, w okresie świątecznym wydają tysiące złotych na prezenty oraz produkty spożywcze związane z organizacją Świąt Bożego Narodzenia. W 2018 roku, z badań firmy doradczej Deloitte - „Zakupy świąteczne”, wynika, że wydaliśmy średnio 1450 zł. W bieżącym roku, z badań tej samej firmy wynika, że wydaliśmy około 1521 zł, w tym 547 zł na same podarunki dla bliskich nam osób. Na tle pozostałych państw, Polacy są najbardziej skłonni do przekraczania wcześniej zakładanego budżetu. Zakupy często robimy na ostatnią chwilę, gdy mieszkańcy innych państw, przygotowują się do tego święta, z miesięcznym lub dwu-miesięcznym wyprzedzeniem. Z braku czasu i asortymentu, kupujemy prezenty bez zastanowienia.

GDZIE KUPUJEMY?

Najpopularniejszą metodą, z której korzystamy pozostają zakupy w sklepach stacjonarnych. Za produkt płacimy na miejscu i otrzymujemy go do ręki. Mamy świadomość, że fizycznie go posiadamy i nie musimy się stresować, czy prezent trafi do nas na czas. Drugim popularnym sposobem są zakupy online. W internecie mamy znacznie szerszy wachlarz wyboru. Możemy porównać sobie ceny i zadecydować o sposobie dostawy. Duże znaczenie ma również fakt, że zakupy internetowe możemy robić o każdej porze dnia i nocy.