Co oglądaliśmy w telewizji w 1999 r.? Zobacz programy, które 20 lat temu przyciągały przed telewizory miliony widzów

O tym, jak bardzo zmieniają się ludzkie gusta i zainteresowania, można się łatwo przekonać, przeglądając program telewizyjny sprzed 20 lat. W 1999 r. dostęp do internetu był luksusem - nawet, jeśli ktoś miał dostęp do sieci, to zazwyczaj korzystał z niego za pomocą modemu na impulsy telefoniczne. Internet służył głównie do wysyłania maili i przeglądania stron internetowych. Oglądanie filmu przez internet? Wtedy to się nikomu nawet nie śniło. 20 lat temu rządziła telewizja, ale była wtedy zupełnie inna niż obecnie. W ramówkach dominowały teleturnieje i różnego rodzaju programy rozrywkowe, które dzisiaj w dobie internetu nie miałyby racji bytu. Zobacz więcej programów, które były hitem TV jesienią 1999 r. ---->

