Co robić w ferie zimowe w Poznaniu? Bogata oferta Palmiarni Poznańskiej. Wystawa poświęcona Afryce, delfinom i morświnom

Ferie w Palmiarni Poznańskiej

Już od wtorku, 11 stycznia w Pawilonie IX w Palmiarni Poznańskiej podziwiać można zdjęcia wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2021. Do 29. edycji konkursu zgłoszono ponad 800 prac – wybrano te, które najbardziej spełniały cel, czyli wzbudzenie zachwytu u młodych odbiorców, którzy dopiero kształtują swoją wrażliwość. Zdjęcia dokumentują zjawiska i sytuacje przyrodnicze, w które nie ingerował człowiek.

Natomiast od soboty, 15 stycznia, aż do 20 lutego wystawione zostaną rytualne maski i malarstwo afrykańskie w stylu Tingatinga. Przyjadą autorzy, którzy opowiedzą o prezentowanych skarbach przywiezionych z afrykańskich podróży: rzeźbach, obrazach, biżuteriach i ręcznie robionych przedmiotach. W sali dydaktycznej do podziwiania wystawiono modele delfinów słodkowodnych oraz morświnów w postaci idealnie odwzorowanych makiet w skali 1:1, oraz liczne materiały edukacyjne. To efekt współpracy palmiarni z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.