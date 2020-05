Co wolno od 18 maja? Zmiany w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomii, komunikacji, kościołach i sporcie [SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE]

Boiska, sale i hale sportowe

Od 18 maja będzie można organizować zajęcia w tych obiektach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. To samo dotyczy sal prób dla artystów.

Na mniejszych boiskach, stadionach, orlikach, skoczniach i torach będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób na obiekcie plus dwóch trenerów.

Będzie można też korzystać z sal i hal sportowych:

- w obiektach do 300 mkw. - 12 osób plus trener

- do 800 mkw. - 16 osób plus 2 trenerów

- do 1000 mkw. - 24 osoby plus 2 trenerów

- powyżej 1000 mkw. - 32 osoby plus 3 trenerów

OD 25 MAJA

Dzieci w klasach I-III będą mogły wrócić do szkoły na zajęcia dydaktyczne.