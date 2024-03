Co z podstawą programową i Powstaniem Wielkopolskim? Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przyjechała do Poznaniu Emilia Ratajczak

Wiceministra edukacji przyjechała do Poznania na spotkanie z dyrektorami poznańskich placówek. Było to miejsce wymiany myśli. Przedstawicielka rządu przedstawiła pomysły ministerstwa, a do Warszawy wróci z sugestiami poznaniaków. Na spotkaniu pochylono się nad tematem podstawy programowej, prestiżu zawodu nauczyciela i podwyżki płac.