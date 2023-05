Co z tramwajem na os. Kopernika w Poznaniu? Zdania mieszkańców są podzielone. "Ten tramwaj jest nam niepotrzebny"

- powiedziała Dorina Maciejka, przedstawicielka mieszkańców sprzeciwiających się budowie nowej trasy tramwajowej.

Jak dodała w rozmowie z nami, większość mieszkańców Raszyna nie potrzebuje dodatkowego środka transportu.

- Rozumiem, że potrzebują go mieszkańcy osiedla Kopernika, które jest za nami, ale nie bardzo rozumiem dlaczego miałby ten tramwaj tutaj był prowadzony. Prostszym rozwiązaniem jest poprowadzić go od strony Grunwaldzkiej. Wtedy nasze osiedle też by skorzystało.