Co zostanie Młodzieżowym Słowem Roku 2022? Trwa głosowanie. Oto finałowa lista słów. To one mają szansę zwyciężyć w plebiscycie

Od jakiegoś czasu w internecie przewija się opinia, że Młodzieżowym Słowem Roku 2022 powinno zostać słowo gilbert (w znaczeniu: geniusz, mistrz). Wszystko za sprawą tiktokera, który tworzy treści pod pseudonimem latwogang. To właśnie on w krótkim filmiku, z milionowymi odsłonami zachęcił, by głosować właśnie na słowo gilbert. Jednocześnie zaznaczył, że jeżeli znajdzie się ono w top 10, to przelej 1000 zł na cele charytatywne. Słowo jednak nie znalazło się w finałowej 20-stce.