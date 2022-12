Co zrobić z jedzeniem po świętach? Sprawdź, gdzie w Poznaniu oddać nadmiar jedzenia po Bożym Narodzeniu Agnieszka Mozolewska

Ciocia przyniosła całą blachę ciasta, które domownikom nie smakuje? Być może ktoś na sąsiednim osiedlu z chęcią je przygarnie! pixabay

Kilogramy bigosu, świąteczny sernik i pełna miska niezjedzonej sałatki. Co zrobić, gdy po świętach zostało nam dużo jedzenia? Na pewno nie powinno się go wyrzucać! Miejsc i sposobów na przekazanie dalej jedzenia jest w Poznaniu wiele. Jadłodajnie to dobre, ale nie jedyne rozwiązanie.