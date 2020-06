Co zrobić z popiołem z kominka? Możesz go z pożytkiem wykorzystać w ogrodzie. SPRAWDŹ

Popiół drzewny to doskonały nawóz mineralny. Jest bogaty w szereg makro- i mikroelementów. Pozostałości powstające ze spalenia drewna liściastego zawierają od 6 do 10% potasu, od 2 do 4% fosforu oraz 30-35% wapnia. Poprzez swój stosunkowo zrównoważony skład, popiół jako nawóz działa na roślinność powoli i skutecznie.

Dodatkowo popiół drzewny podnosi pH gleby i zapobiega nadmiernemu zakwaszeniu. To może być jednocześnie wada i zaleta. UWAGA: Jeśli uprawiamy rośliny, które lubią zdecydowanie kwaśny odczyn ziemi (m.in. azalie, rododendrony, wrzosy, wrzośce, magnolie, borówki) - nie stosujmy pod nie popiołu drzewnego. Uważajmy również przy iglakach, np. tujach, bo i one wolą lekko kwaśną ziemię.

Dzięki drobnemu uziarnieniu popiół szybko i całkowicie rozkłada się w ziemi. Można go rozsypywać bezpośrednio na grządki i zagony, jednak popiół podsypywany wprost pod rośliny powinien być stosowany w umiarkowanych ilościach. Podawane jednorazowo duże dawki nie będą bowiem przez rośliny przyswojone, a ponadto nadmiar popiołu może spowodować zwiększenie zasolenia gleby. To z kolei nie jest korzystne dla wzrostu i rozwoju roślin. Bezpieczna roczna ilość popiołu dla większości gleb ogrodowych, to 10 kg na 1000 m² powierzchni ogrodu. Jest jednak znacznie lepszy i bezpieczniejszy sposób podawania popiołu – po przekompostowaniu go.