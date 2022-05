Co zużywa najwięcej prądu w domu? Sprawdzili to eksperci Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Jeśli już jesteśmy przy gotowaniu, należy również sprawdzić, ile kosztuje nas użytkowanie piekarnika elektrycznego. Najczęściej rozgrzewamy go do 200 °C, a jego moc to około 2000 W. Grzałka piekarnika pracuje w tym czasie około 41 minut. Przyjmujemy, że używamy piekarnika codziennie. Dzienne zużycie energii elektrycznej: 1,36 kWh; Koszt dzienny: 0,94 zł; Roczne zużycie energii elektrycznej: 496,4 kWh; Koszt roczny: 343,10 zł.

pixabay.com