Color Run znów przebiegł przez Poznań. Zobaczcie zdjęcia i wideo

Bieg wystartował o godzinie 14 przy trybunach nad Jeziorem Maltańskim, a jego 5- kilometrowa trasa prowadziła ścieżkami wokół jeziora. W tym roku pojawiły się na niej dmuchane przeszkody i stacja z kolorową pianą.

Każdy z uczestników rozpoczynał bieg ubrany na biało, by ukończyć go pokolorowany we wszystkie odcienie tęczy. Chętnych nie odstraszył nawet deszcz.

Po zakończeniu biegu odbył się festiwal. Jego główne atrakcje to: wystąpił DJ, zorganizowano liczne konkursy i eksplozje kolorów. Pojawił się też dmuchany jednorożec i trampolina.