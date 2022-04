Coraz mniej osób stać na własne mieszkanie. Będziemy wynajmować, jak na Zachodzie?

- 2022 rok przyniósł ogromne zmiany na rynku kredytów hipotecznych - komentuje Paweł Komar, prezes Notus Finanse. - W dużych miastach możemy wprawdzie zaobserwować rosnące pensje, co jednak nie znaczy, że możemy za nie kupić więcej. Dwucyfrowa inflacja zjada podwyżki i nie zasypuje rosnącej różnicy na racie kredytowej. Do tego ceny mieszkań ciągle rosną, bo drożeją koszty materiałów budowlanych. Dla wielu osób oznacza to mocną korektę marzeń o wielkości metrażu własnego M, a nawet brak możliwości zakupu mieszkania.

Od 1 kwietnia banki były zobowiązane do przyjęcia najnowszej rekomendacji KNF, która nakazuje wdrożenie bufora służącego do obliczania maksymalnie dostępnej kwoty kredytu: 5 pkt proc. ponad obecny WIBOR. Wprowadzono też konieczność uwzględniania, przy liczeniu zdolności kredytowej, wzrostu kosztów utrzymania i zablokowania wskaźnika DStI (relacja kosztu rat do dochodu kredytobiorcy) do maksymalnie 40-50 proc.