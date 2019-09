Coraz mniej pieców opalanych węglem

KAWKA BIS to miejski program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w szczególności pyłów drobnych), powstających na skutek spalania paliw stałych, tj. węgla, drewna lub brykietów. Poznaniacy mogą starać się o dofinansowanie na likwidację pieców i kotłów, które są nimi opalane oraz zastępowanie ich ciepłem systemowym, ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, olejowym lub pompą ciepła. Od nowego roku planowanie jest poszerzenie tej listy. Możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na zastąpienie pieców węglowych ogrzewaniem przy pomocy instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Program obejmuje obszar całego miasta. O dotację w ramach KAWKI BIS może ubiegać się każdy mieszkaniec Poznania, a także wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Wsparcie obejmują zarówno pojedyncze mieszkania, domy jednorodzinne, jak i całe kamienice.

Program KAWKA BIS jest realizowany od 2018 r. Zastąpił wcześniejszy projekt KAWKA, obejmujący najbardziej zanieczyszczone obszary miasta (Stare Miasto z Chwaliszewem, Wildę Północną i Łazarz). W latach 2015-2017 pieniądze na wymianę pieców w ramach programu pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetu miasta. Gdy program decyzją rządu został zakończony, władze Poznania zdecydowały, że będą kontynuować go we własnym zakresie, w postaci programu KAWKA BIS. Działania zostały rozszerzone na obszar całego miasta, wprowadzono dodatkowo zmianę sposobu ogrzewania na olejowe oraz przy pomocy pompy ciepła.

Program KAWKA i KAWKA BIS przynosi efekty. Od 2015 do końca 2018 roku udało się zlikwidować 1641 pieców opalanych węglem/drewnem. W 2019 r. złożono 285 wniosków o przyznanie dotacji, 222 przyznano dofinansowania (obecnie trwa rozliczanie projektów).

W 2017 r. w Poznaniu ogrzewanie węglowe stanowiło już zaledwie 13 proc. zapotrzebowania na moc cieplną. Dla porównania w 1995 r. było to 54 proc. Dzięki podejmowanym działaniom osiągnięto efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji pyłów drobnych PM10 o ok. 22 mg/rok, i benzoalfapirenu o ok. 23 kg/rok.

Nabór do kolejnej edycji programu KAWKA BIS ruszy niebawem. Szczegóły dotyczące projektu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej http://www.poznan.pl/kawka/. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 61 878 40 61 lub 61 878 40 68.