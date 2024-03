Coraz więcej pieniędzy na sport w Wielkopolsce. W Poznaniu doczekamy się hali lekkoatletycznej?

Przez ostatnie pięć lat Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na wielkopolski sport ponad 86 milionów złotych. Kwota ta w kolejnych latach ma wzrosnąć. Marszałek Marek Woźniak zapowiedział, że tegoroczny budżet będzie rekordowy i wyniesie ponad 22,5 mln złotych.

- Ostatnie lata to spory wzrost środków finansowych przeznaczonych na sport. To nie była tylko odpowiedź na inflacje, ale tez na aktywność naszych partnerów. Co najważniejsze, nie posiadamy żadnej instytucji, która zajmuje się sportem. One są najdroższe, a ich utrzymanie kosztują miliony złotych. Wszystkie pieniądze przeznaczane są na rzecz naszych partnerów. Czy to na stypendia, czy to na dotacje na majątkowe wydatki