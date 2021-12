COVID-19: ponad 50 zamkniętych szkół w Wielkopolsce. W co piątej placówce pojawił się przypadek zakażenia koronawirusem Sylwia Rycharska

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 29 tys. nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce. W Wielkopolsce odnotowano ich 2880 Robert Woźniak

Według najnowszych danych z Kuratorium Oświaty w Poznaniu w środę, 1 grudnia, 52 szkoły były całkowicie zamknięte. Uczniowie z tych szkół uczyli się zdalnie. W prawie 700 placówkach wystąpiły zakażenia, co oznacza, że dotknęły one co 5. wielkopolską szkołę.