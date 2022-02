COVID-19: te lekarstwa warto mieć w domowej apteczce na wypadek zakażenia się koronawirusem. Koniecznie kup je jeszcze dziś. To ważne!

W ostatnich dniach pandemia koronawirusa wyjątkowo przybiera na sile. Z dnia na dzień padają kolejne rekordy zakażeń, w naszym otoczeniu pojawiają się osoby zmagające się z COVID-19. Co zrobić, gdy my również zarazimy się wirusem? Na taką ewentualność powinniśmy być gotowi wszyscy. Chorują ozdrowieńcy, osoby, które przyjęły szczepienie (w ich przypadku z reguły przebieg choroby jest o wiele łagodniejszy niż u osób, które nie są zaszczepione). Może więc spotkać to również nas. Jakie leki powinny znaleźć się w naszych domowych apteczkach? Jak poradzić sobie z wariantem Delta i Omikron? Wyjaśniajmy i radzimy: kupcie te leki już dziś, abyście w przypadku choroby, mogli od razu z nią walczyć. Przeczytaj też: Omikron. Objawy od najczęstszych do najrzadszych

