COVID-19 znów atakuje? "Nie ma powodu do paniki, trzeba działać racjonalnie"

Od 7 do 13 lipca zachorowało 7 569 osób (w tym 1 084 to ponowne zakażenia). Tylko w środę odnotowano 1647 nowych przypadków w Polsce.

- Mamy ponad 1,6 tys. zakażeń. Procentowe wzrosty, można powiedzieć, są spore w porównaniu do ostatnich tygodni i miesięcy, bo jest to obecnie na granicy 70-80 proc. W liczbach bezwzględnych to nadal - w porównaniu do tego, co przeżywaliśmy w lutym (...) - nie jest aż tak dużo. Dla nas w tej chwili zakażenia nie są aż tak istotne w porównaniu do ważniejszej statystyki - do liczby osób hospitalizowanych