We wtorek, 28 września, około godziny 17:30 kopia Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej dotarła do miejscowości Lusowo pod Poznaniem. Uroczystości rozpoczęły się przy parkingu lusowskiego cmentarza, a następnie procesja przeszła do kościoła pw. świętej Jadwigi i świętego Apostoła. Następne zdjęcie --->

Waldemar Wylegalski