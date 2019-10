Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 zmienia edukację dzieci i młodzieży

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 otwiera przed uczniami nowe możliwości , które wykorzystują także po zakończeniu przewidzianych w nim działań. Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że po roku uczestnictwa w Cyfrowej Szkole inne są i same szkoły, i ich uczniowie.

W miniony wtorek na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszego roku projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Wzięły w niej udział najlepsze zespoły uczniów ze 170 szkół, w których realizowano przedsięwzięcia wchodzące w skład projektu. W szkołach podstawowych uczniowie mogli brać udział w tworzeniu Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski i Cyfrowej Mapy Dorzecza Warty. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych przewidziano Ligi Przedmiotowe oraz Klasy Akademickie. Zarówno w szkołach podstawowych, jak i w ponadpodstawowych działały Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. Projekt Cyfrowa Szkoła realizuje, w ramach WRPO 2014+, poznański Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. On też zadbał o przygotowanie do udziału w projekcie nauczycieli - opiekunów zespołów uczniów, wyposażenie szkół w potrzebny sprzęt (m.in. laptopy, aparaty fotograficzne, maty edukacyjne do nauki kodowania, stacje meteorologiczne, zestawy Lego Education i Lego Mind-storm ). ODN koordynował także pracę doradców metodycznych, którzy wspierali w szkołach nauczycieli realizujących z uczniami poszczególne podprojekty, a także naukowców z UAM, którzy stworzyli programy poszczególnych podprojektów.

Każda ze szkół uczestniczących w projekcie została wyposażona w szerokopasmowy dostęp do internetu i rozprowadzony wewnątrz sieci wi fi.

Ta infrastruktura sprawiła, że możliwe stało się powołanie do życia i funkcjonowanie Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej.

- To inicjatywa unikalna w skali kraju - podkreśla Piotr Waśko, dyrektor projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. - Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” podzielony jest na cztery edycje i trwa do 2022 roku. W roku szkolnym 2019/2020 realizowana jest druga edycja - dodaje. W pierwszej odsłonie projektu w roku szkolnym 2018/2019 brało udział 287 zespołów uczniowskich, 3,4 tys. uczniów i 444 nauczycieli ze szkół na każdym poziomie nauczania z całej Wielkopolski.Docelowo obejmie on około 11 tys. uczniów i 4 tys. nauczycieli. Wyrównać szanse - To fantastyczny pomysł, który daje naszej młodzieży silny impuls do pracy i rozwoju - mówi Sławomir Żarczyński, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, które w zmaganiach Lig Przedmiotowych zdobyło najwięcej punktów i tym samym tytuł Super Szkoły. - W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w czterech Ligach Przedmiotowych: fizycznej, języka angielskiego, matematycznej, historycznej. Prowadziliśmy też Klasę Akademicką.

Zespoły uczniów z lig fizycznej i języka angielskiego w zmaganiach szkół (które mają formę rozgrywek przypominających teleturniej, odbywanych w systemie telekonferencji) zdobyły I miejsca w regionie. Zawodnicy lig matematycznej i historycznej uplasowali się na II i III pozycji. Do tej pory w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 wzięło udział 3,4 tys. uczniów. Do 2022 roku będzie ich 11 tys. Uczestnicy Klasy Akademickiej w ramach zajęć uczestniczyli w systemie telekonfren-cyjnym w wykładach naukowców Wydziału Biologii UAM. - Dla naszej młodzieży, pochodzącej w większości jeszcze z mniejszych miejscowości niż Czarnków ta klasa miała znaczenie szczególne - mówi dyrektor Żarczyński. - Pozwoliła na systematyczny kontakt z nauką na poziomie akademickim. Młodzi ludzie z Poznania mogą korzystać z wykładów otwartych na uczelniach. Moi uczniowie dotąd takich szans nie mieli.

W tym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa także bierze udział w Ligach Przedmiotowych. Uczniowie będą rywalizowali w historii, geografii, języku polskim oraz matematyce. W ubiegłym roku szkolnym w projekcie uczestniczył też Zespół Szkół Specjalnych nr 105, kształcący osoby z niepełnospra-wnością intelektualną. - Działało u nas Uczniowskie Laboratorium Informatyczne - relacjonuje Katarzyna Gotowicz, wice dyrektor placówki i opiekunka podprojektu. - Uczestniczyło w nim 9 osób z niepełno-sprawnością intelektualną w sto-pniu lekkim. Uczyli się korzystania ze smartfonów, lapotopów, programowali roboty. Zdawać, by się mogło, że to zagadnienia zbyt złożone. Ale to nieprawda. Oczywiście formę zajęć dostosowaliśmy do możliwości uczniów, na poszczególne zagadnienia poświęciliśmy więcej czasu i okazało się, że są one do opanowania. Jak podkreśla Katarzyna Gotowicz równie ważną kwestią była także wiedza o korzystaniu z nich bezpiecznie i legalnie.

- W tym roku nie uczestniczymy w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@, ale sprzęt pozostał i trzeba go wykorzystać. Prowadzę więc zajęcia dodatkowe dla kolejnej grupy uczniów na bazie zeszłorocznych doświadczeń.

W tym roku szkolnym także uczniowie z południowej Wielkopolski będą mogli korzystać z Green Studia , wyposażonego w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Otwarte w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu pozwala realizować produkcje filmowe, telewizyjne i radiowe. Pozostałe Green Studia działają w Lesznie, Pile, Koninie, Poznaniu.





