Cynk w jedzeniu – na płodność, piękne włosy i odporność

Cynk jest zaliczany do składników mineralnych, który w diecie przeciętnego Polaka, często dostarczany jest w zbyt małych ilościach w stosunku do dziennego zapotrzebowania. Wynosi ono 11 mg na dobę dla mężczyzn, a 8 mg dla kobiet. Cynk uczestniczy w wydzielaniu insuliny, testosteronu i tyroksyny, jest niezbędny w procesach ekspresji genów, wytwarzania białek oraz kwasów nukleinowych budujących materiał genetyczny każdej komórki ciała. Cynk to ważny składnik diety, którego niedostateczna podaż wraz z dietą obniża odporność organizmu i zwiększa podatność na choroby wirusowe. W krajach, gdzie w wodzie pitnej zawartość cynku jest niska, obserwuje się częstsze zachorowania na cukrzycę typu 2. U mężczyzn małe spożycie cynku powoduje zaburzenia płodności – gdyż jest on niezbędny do wytwarzania plemników, ich dojrzewania i ruchliwości, która przekłada się na zdolność do zapłodnienia. Tracony jest ponadto ze spermą. Nadmierne wypadanie włosów, słabe paznokcie, liczne wykwity skórne i egzema – to objawy wskazujące, że w diecie niedostarczana jest zalecana podaż cynku. Uboga w cynk dieta manifestuje się zaburzeniami smaku i węchu, a także obniżonym apetytem. Poznaj źródła cynku, które warto uwzględnić w codziennej diecie, by rozwiązać problem niedostatecznej podaży tego składnika w Twojej diecie!

