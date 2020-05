Cytadela w Poznaniu jakiej nie pamiętacie! [ZDJĘCIA]

Rozbiórka Fortu Winiary trwała od 1950 do 1958 roku. Dlaczego go rozebrano? Bo górujące nad Poznaniem fortyfikacje na Cytadeli stanowiły symbol niemieckiej dominacji nad miastem. Pozyskane w trakcie rozbiórki materiały budowlane posłużyły zaś do odbudowy Warszawy i Poznania.

Przekształcanie terenów pofortecznych w park rozpoczęło się od 1962 roku i trwało do 1970. Park został nazwany Pomnikiem Przyjaźni i Braterstwa Broni Polsko-Radzieckiej. Częściowo powstawał w czynie społecznym. W pracach brali udział między innymi żołnierze, członkowie partii i uczniowie.

Ocalałe obiekty forteczne w 1966 roku wpisane zostały do Państwowego Rejestru Zabytków.

Cytadela w Poznaniu pełniła nie tylko funkcje militarne. Była też więzieniem między innymi dla jeńców wojennych i polskich spiskowców. Ze wzgórza fortecznego nadawała lokalna rozgłośnia Polskiego Radia. Na terenie fortu mieścił się również ośrodek szkolenia psów na potrzeby służb mundurowych. Na Cytadeli zakończył życie gauleiter Kraju Warty Artur Greiser. Egzekucja faszystowskiego dygnitarza odbyła się 14 lipca 1946 roku .

