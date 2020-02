Czar Islandii, czyli charyzmatyczna Mr Silla w Próżności

Gísladóttir dołączyła do formacji Múm w 2007 roku, kiedy zespół nagrywał materiał na „Go Go Smear the Poison Ivy” – jedną ze swoich najlepszych płyt. Wokalistka poświęciła formacji (znanej choćby z piosenek „Green Grass Of Tunnel” czy „They Made Frogs Smoke Til They Exploded”) wiele swojego czasu, w pełni angażując się w jego działalność koncertowa i wydawniczą.

materiały prasowe