Czas na pierwszy mecz Lecha Poznań! Wśród piłkarzy klubu brak zakażonych koronawirusem

Nic już więc nie stoi na przeszkodzie, by Kolejorz wznowił rozgrywki. Pierwszym rywalem będzie mielecka Stal Mielec, trzeci zespół Fortuna 1 ligi, który będzie też rywalem poznańskiej Warty w walce o awans do ekstraklasy.

- Traktujemy bardzo poważnie naszego rywala. To jest zespół, który pokonał Pogoń Szczecin, ma duże aspiracje, a w pierwszym składzie występuje az 9 piłkarzy z przeszłością w ekstraklasie. Mają szybkich skrzydłowych i dobrą formacje ofensywną. Potraktujemy rywala z pełną koncentracją. Na pewno nie będziemy kalkulować, zagramy z maksymalnym zaangażowaniem. Mamy swój cel, jaki jest awans do finału Pucharu Polski - dodał Becella.

- Na szczęście wszystkie testy dały wynik ujemny i nic nie może już zaburzyć przygotowań do środowego meczu. Drużyna i osoby bezpośrednio zaangażowane w dzień meczowy cały czas pozostają w izolacji sportowej. Są oni zobowiązani codziennie, do godziny 19.30 wysyłać raport medyczny informujący o stanie zdrowia oraz temperaturze ciała - poinformowała Ola Sępek, rzecznik prasowa Stali.

W mieleckim klubie czuć podekscytowanie przed starciem z Lechem.

- Czujemy się wyróżnieni, że jako jedni z pierwszych wznawiamy piłkarski sezon w Polsce. Do Mielca przyjeżdża wielki polski klub, Lecha przyjmiemy tu z należytym mu szacunkiem. Zainteresowanie spotkaniem Pucharu Polski było ogromne, sprzedalibyśmy wszystkie bilety. To dla nas drogowskaz na przyszłość - mówi na łamach „Nowin”, dyrektor klubu Bartłomiej Jaskot. - Musimy awansować, żeby móc co tydzień rozgrywać spotkania z takimi rywalami jak Lech, Legia, Wisła. Ten stadion na pewno w ekstraklasie będzie się zapełniał. - dodaje.

- Każdy trening z zespołem jest teraz na wagę złota. Mamy wspólny cel, dobrze, że zaczęliśmy treningi odpowiednio wcześnie. Możemy więc dobrze przygotować się na Puchar Polski - powiedział Grzegorz Tomasiewicz, pomocnik mieleckiego zespołu. - Grając przeciwko Lechowi, trzeba dobrać skuteczną taktykę. Nie możemy pójść z nimi na wymianę ognia. Zapewne skupimy się na kontrze, która jest naszą mocną stroną. Oby padło jak najwięcej goli, a telewidzowie zobaczyli zwycięstwo Stali - dodaje.