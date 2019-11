Jesień w Poznaniu z tygodnia na tydzień robi się coraz bardziej muzyczna. W Sali Ziemi na MTP wystąpi Dido – jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek na świecie, znana zwłaszcza z piosenki „Stan”, nagranej wspólnie z Eminemem. Kilka dni później polski projekt Bass Astral x Igo przedstawi w Arenie utwory z nadchodzącej płyty. Bilety na oba koncerty sprzedały się jak ciepłe bułeczki!

Koncert Dido

16 listopada o godz. 18.30 Sala Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (ul. Głogowska 14) Bilety zostały wyprzedane



Koncert Bass Astral x Igo

21 listopada o godz. 19.30 Hala widowiskowo-sportowa Arena (ul. Wyspiańskiego 33) Bilety zostały wyprzedane



Największą sławą, londyńska wokalistka irlandzko-francuskiego pochodzenia, cieszyła się krótko po rozpoczęciu kariery solowej – dokładnie w 2001 roku, kiedy fragment jej piosenkizostał wykorzystany przez znanego rapera Eminema w utworze. Kawałek zajął, tymczasem debiutancki album Dido, z którego pochodzi „Thank You", dwa lata po premierze stał się nagle jednym z najlepiej sprzedających się albumów w historii Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że tylko do 2014 roku na świecieDruga, wydana w 2003 roku płyta Dido pt., spotkała się z równie ciepłym przyjęciem. Najlepiej pokazał to pierwszy singel pt., który przez kilkanaście tygodni utrzymywał się na pierwszych miejscach list przebojów nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też wielu innych krajach Europy.Nieco słabszym zainteresowaniem cieszyły się albumy Dido wydane w 2008 i 2013 roku – mimo pozytywnych recenzji,nie odniosły dużego sukcesu komercyjnego. Obecnie artystka promuje swoją nową, tegoroczną płytę pt.Bardzo ciekawie zapowiada się też występ projektu, który zgodnie oceniany jest jednym z najciekawszych zjawisk w polskiej muzyce rozrywkowej ostatnich lat. Wiosenna trasa producentai wokalisty, autorów hitowych kawałkówzakończyła się tak dużym sukcesem, że panowie postanowili raz jeszcze ruszyć w Polskę, tym razem jednak prezentując również niewydane jeszcze piosenki, które znajdą się na najbliższym krążku.Duet debiutował w rockowym zespole, stylistycznie nawiązującym do takich zespołów jak– Nie mieli wcześniej do czynienia z muzyką elektroniczną, dlatego wnoszą do niej zupełnie nowe rozwiązania, dalekie od mód i trendów panujących w tej stylistyce – zauważa organizator koncertu, który z pewnością będzie wielkim, audiowizualnym widowiskiem. Wielu fanów docenia duet zwłaszcza za improwizacyjny styl wykonywania piosenek na żywo.Dyskografia Kuby Tracza i Igora Walaszka składa się z dwóch płyt:z 2016 roku i wydanej rok później. Po premierze tej drugiej, o projekcie zaczęto mówić w całym kraju, a bilety na każdy z koncertów promujących album zostały wyprzedane. Warto dodać, że Igor Walaszek był jedną z twarzy tegorocznej edycji festiwalu, obok