Czerwiec w ogrodzie. Sprawdź, jakie prace możesz wykonać

a rabatach bylinowych wycinamy przekwitnięte, żółknące pędy i zasychające części roślin, a także systematycznie pielimy. Gatunki kwitnące wiosną i wczesnym latem (szałwia, chaber górski, dzwonki ogrodowe itp.) można również mocno przyciąć po przekwitnięciu, co pobudzi rośliny do wzrostu i sprowokuje dodatkowe kwitnienie wczesną jesienią. Byliny po przycięciu obficie nawozimy i podlewamy.

W czerwcu na rozsadniku wysiewamy byliny i rośliny dwuletnie m.in.: orliki, sasanki, goździki pierzaste, dzwonki szerokolistne, dzwonki karpackie, rogownice, stokrotki, bratki, niezapominajki, goździki brodate, łubiny, dzwonki ogrodowe, naparstnice i malwy. Na docelowe stanowiska można wciąż wysiewać rośliny jednoroczne takie, jak nagietki, groszek pachnący, czy smagliczki. Pamiętamy o podlewaniu kwiatowych rabat.

Początek lata to także okres rozmnażania bylin. Przez podział można rozmnażać rośliny, które zakończyły kwitnienie: zawciągi, barwinek, pierwiosnki. Z maków pobieramy sadzonki korzeniowe. Pikujemy także wysiane w maju kwiaty letnie.

Na rabatach cebulowych wykopujemy cebule tulipanów, by zapobiec ich osłabianiu. Wykopane cebulki przesuszamy przez ok. 14 dni, sortujemy i przenosimy do suchego, przewiewnego pomieszczenia, gdzie zaczekają do jesieni lub następnej wiosny.

Czerwiec to również dobry moment na porządki w nadmiernie zagęszczonych cebulach i bulwach roślin wieloletnich: przebiśniegów, ranników, hiacyntów, puszkinii, szachownic, szafirków, zimowitów, kokorycz, kosaćców cebulowych, krokusów, narcyzów, czy śnieżyczek.