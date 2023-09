Czerwone Wierchy: szlak z Kasprowego, Kuźnic i Kir. Który wybrać? Jak długo się idzie? Praktyczny plan wycieczki na Czerwone Wierchy

Czerwone Wierchy są wyjątkowo wczesną jesienią, kiedy pokrywająca je roślinność przybiera niezwykły rdzawy kolor. To świetny cel weekendowej wycieczki. Który szlak na Czerwone Wierchy wybrać? Która trasa jest najłatwiejsza i jak długo się idzie na Czerwone Wierchy z Kuźnic czy Kir? Czy to wycieczka odpowiednia dla dzieci? Zapraszamy do praktycznego informatora.

Kiedy iść na Czerwone Wierchy?

Widok na Krzesanicę od strony Ciemniaka. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Aneta Pawska, CC BY-SA 3.0 Czerwone Wierchy to masyw górski w Tatrach Zachodnich, położony na granicy polsko-słowackiej. Składa się z czterech szczytów, od najwyższego: Krzesanica (2122 m n.p.m.), Ciemniak (2096 m), Małołączniak (2096 m), Kopa Kondracka (2005 m). Szczyty oddzielają trzy przełęcze: Mułowa, Litworowa i Małołącka. Szlak na Czerwone Wierchy to jedna z bardziej popularnych w polskich Tatrach tras turystycznych. Wierchy są odsłonięte i rozciągają się z nich wspaniałe widoki. Szlak jest szczególnie chętnie odwiedzany jesienią, kiedy porastająca grzbiet sit skucina (gatunek rośliny sitowatej) przybiera przeróżne odcienie brązu, czasem przechodzące nawet w czerwień. Widok górskiej roślinności jesienią od razu tłumaczy, skąd wzięła się nazwa Czerwone Wierchy – właśnie od koloru skuciny.

W masywie Czerwonych Wierchów znajdują się jedne z największych i najbardziej rozbudowanych jaskiń w Polsce. W przeciwieństwie jednak do jaskiń z Doliny Kościeliskiej, tutejsze nie są udostępniane zwykłym turystom. Widok z Kopy Kondrackiej w stronę Giewontu. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Grazia Wrzos, CC BY-SA 4.0 Czytaj też: Tarnica: niesamowite fakty o najwyższym szczycie Bieszczad. Tego mogliście nie wiedzieć

Szlak na Czerwone Wierchy. Którą trasę wybrać?

Wzdłuż grani Czerwonych Wierchów, między Kopą Kondracką a Ciemniakiem, przebiega wygodny czerwony szlak. Liczy ok. 2,5 km długości i można go przejść w ok. godzinę w jedną stronę.

Jak jednak dostać się na grań? Na Czerwone Wierchy prowadzi kilka turystycznych szlaków. Szlak na Czerwone Wierchy z Doliny Kościeliskiej (z Kir)

Z Doliny Kościeliskiej na Ciemniak prowadzą dwa szlaki: czerwony i zielony. Oba zaczynają się w Kirach u wylotu Doliny. Następnie rozdzielają się na Cudakowej Polanie. Najlepiej obrać szlak czerwony, wiodący wprost na Ciemniak. Liczy on mniej więcej 6,5 km, a jego przejęcie może zająć ok. 3 godz. w jedną stronę. Szlak z Kir na Czerwone Wierchy na mapie: Szlak na Czerwone Wierchy przez Przysłop Miętusi (z Kir lub Gronika) Z Przysłopu Miętusiego prowadzi niebieski szlak na Małołączniak. To kolejna dość łatwa trasa, choć w Kobylarzowym Żlebie konieczna jest krótka wspinaczka; do pomocy i asekuracji służą łańcuchy. Szlak Z Przysłopu Miętusiego liczy nieco ponad 4 km i można go przejść w ok. 1,5 godz. w jedną stronę. Na Przysłop Miętusi można dostać się z Kir, idąc Doliną Kościeliską do Mostku nad Potokiem Miętusim i skręcając w czarny szlak. Cały szlak do Małołączniaka liczy wtedy ok. 8 km i można go przejść w ok. 2,5 godziny.

Na Czerwone Wierchy z Kir – mapa: Można też pójść z Gronika szlakiem niebieskim i żółtym przez Dolinę Małej Łąki. Ten szlak liczy ok. 7 km i można go przejść w ok. 2 godziny. Na Czerwone Wierchy z Gronika – mapa: Twarda Kopa widziana z podejścia na Ciemniak. Cybularny, C0 Noclegi w górach – gdzie znaleźć te najbardziej wyjątkowe? Miejsca na wypoczynek w ciszy i spokoju Szlak na Czerwone Wierchy z Kuźnic

Z Kondrackiej Przełęczy żółty szlak prowadzi na Kopę Kondracką, najniższy szczyt Czerwonych Wierchów. Na Kondracką Przełęcz można dostać się niebieskim szlakiem z Kuźnic przez Polanę Kondratową, tym samym, który prowadzi na Giewont.

Szlak na Czerwone Wierchy z Kuźnic przez Kondracką Przełęcz liczy ok. 6,5 km długości i można go przejść w ok. 2,5 godz. Czerwone Wierchy: szlak z Kuźnic przez Kondracką Przełęcz – mapa: Można także wybrać szlak zielony z Polany Kondratowej, który prowadzi na Kondracką Kopę przez Dolinę Kondratową i Przełęcz pod Kondracką Kopą. Szlak liczy ok. 6,3 km, można go przejść w 2,5 godz. Czerwone Wierchy: szlak z Kuźnic przez Dolinę Kondratową – mapa: Czerwone Wierchy: szlak z Kasprowego Wierchu Być może najpopularniejszą trasą na Czerwone Wierchy jest czerwony szlak z Kasprowego Wierchu. Prowadzi on na Przełęcz pod Kopą Kondracką, liczy ok. 4 km długości. Jak długo się idzie z Kasprowego na Czerwone Wierchy? Odcinek do Przełęczy pod Kondracką Kopą można przejść w mniej więcej 1,5 godziny w jedną stronę. Droga z Kasprowego aż na drugi koniec Czerwonych Wierchów, do Ciemniaka, liczy łącznie 6,5 km i można ją przejść w ok. 2-2,5 godz. w jedną stronę. Dojście na Krzesanicę, najwyższy szczyt Czerwonych Wierchów, wymaga przejścia ok. 5,8 km i zajmuje ok. 2 godz.

Szlak na Czerwone Wierchy z Kasprowego Wierchu – mapa: Kolejka na Kasprowy Wierch Trasa z Kasprowego Wierchu jest o tyle łatwiejsza od pozostałych, że na sam Kasprowy nie trzeba wchodzić – można wjechać na górę kolejką linową z dolnej stacji w Kuźnicach. To być może najpopularniejsza kolejka linowa w Polsce.

Ceny biletów na kolejkę linową na Kasprowy Wierch: sezon wysoki do końca września: normalny w obie strony 129 zł, ulgowy 109 zł, w jedną stronę normalny 109 zł, ulgowy 89 zł.

sezon niski od 1 października do 15 grudnia: normalny w obie strony 99 zł, ulgowy 79 zł, w jedną stronę normalny 79 zł, ulgowy 69 zł. Widok z Ciemniaka w kierunku Chudej Turni. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0 PL. Aneta Pawska, CC BY-SA 3.0 PL Czytaj też: Weekend w Tatrach: 21 najlepszych atrakcji blisko Zakopanego. Najtrudniejsza trasa, najwyższy wodospad, malownicze jaskinie i inne

Ile się wchodzi na Czerwone Wierchy? Podsumowanie szlaków

Na Czerwone Wierchy wiedzie wiele malowniczych szlaków turystycznych. Mają różną długość, a więc przejście ich może zająć różny czas.

Najkrótszy jest szlak z Kasprowego Wierchu – trasa na Krzesanicę to ok. 6 km do przejścia w 2 godz. w jedną stronę.

Najdłuższy jest szlak na Czerwone Wierchy z Kir przez Przysłop Miętusi. Trasa liczy ok. 8 km, a jej przejście może zająć ok. 3 godz. w jedną stronę.

Szlak na Czerwone Wierchy z Kir na Ciemniak liczy tylko 6,5 km i można go przejść w ok. 2 godz. w jedną stronę.

Szlak na Czerwone Wierchy z Kuźnic liczy ok. 6,5 km i można go przejść w 2,5 godz. w jedną stronę

Szlak na Czerwone Wierchy z Gronika liczy ok. 7 km i można go przejść w ok. 2 godz. w jedną stronę.

Czy Czerwone Wierchy to trudny szlak?

Żaden ze szlaków prowadzących na Czerwone Wierchy nie uchodzi za trudny. Pewną trudność może sprawić odcinek wspinaczki przez Kobylarzowy Żleb na trasie z Przysłopu Miętusiego – ale do wyboru są także inne trasy bez dodatkowych trudności.

Droga na Czerwone Wierchy nie jest zbyt trudna, ale może być wymagająca kondycyjnie. Do przejścia jest między 5 a 8 km w jedną stronę (w zależności od trasy). Także szlak wzdłuż grani samych Czerwonych Wierchów przy dobrej pogodzie to jeden z łatwiejszych w Tatrach. Trasa wiedzie po zaokrąglonych grzbietach, łagodnie wznoszących się i opadających. Trzeba jednak uważać na to, co znajduje się z boku szlaku – zbocza przeważnie kończą się urwiskami.

Czerwone Wierchy z dzieckiem

Czerwone Wierchy słyną z pięknych widoków, które mogą rozwinąć w dzieciach zamiłowanie do gór i górskich wędrówek. Ponieważ szlaki wiodące na grzbiet są dość łatwe, można wskazać Czerwone Wierchy jako trasę odpowiednią do wycieczek z dziećmi. Na samej grani należy jednak uważać, by pociechy ściśle trzymały się ścieżki i nie wychodziły na dość strome zbocza.

Wycieczka na Czerwone Wierchy tym bardziej nadaje się dla dzieci, że można ją urozmaicić jazdą kolejką na Kasprowy Wierch, która stanowi popularną atrakcję i dodatkowo zmniejsza trudność wędrówki. Chodząc po górach z dziećmi, należy brać pod uwagę, że przejście szlaku może zająć im więcej czasu niż dorosłym turystom. W przypadku szlaku na Czerwone Wierchy z Kasprowego Wierchu dziecko czeka ok. 10-12 km drogi do pokonania. Wydłużony czas przejścia trasy na Czerwone Wierchy trzeba koniecznie uwzględniać w planach wycieczki, ponieważ jesienią i zimą, gdy Czerwone Wierchy są najpiękniejsze, dni robią się coraz krótsze. Nie należy pozwolić, by zmierzch zastał nas w górach. Czytaj też: Ornak: pomysł na weekend w górach z pięknymi widokami. Który szlak wybrać, jak długo idzie się na Ornak? Praktyczny przewodnik dla turystów Szczyt Ciemniaka. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. karolinaspiewak, CC BY-SA 3.0

Czerwone Wierchy z wózkiem

Szlaki na Czerwone Wierchy nie nadają się dobrze dla wózków dziecięcych – ostatecznie to wycieczka w Tatry Wysokie. Na spacer z dzieckiem w wózku o wiele lepiej nada się Dolina Kościeliska lub Chochołowska.

Czerwone Wierchy z psem

Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego można spacerować z psem tylko dnem Doliny Chochołowskiej. Szlaki wiodące na Czerwony Wierch nie nadają się więc na wycieczkę z czworonogiem.

Czerwone Wierchy są cudne jesienią i zimą. Galeria pięknych zdjęć

Zapraszamy do galerii pięknych zdjęć ze szlaku na Czerwone Wierchy. Może zachęcą Was do zorganizowania własnej wycieczki już w najbliższy weekend lub urlop.