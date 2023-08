Członkowie legendarnej Paktofoniki zagrali nad Strzeszynkiem

Choć każdy z artystów w ciągu ostatnich 20 lat tworzył sam, a przynajmniej poza działalnością zespołu, to w Poznaniu podczas koncertu nie zabrakło hitów tworzonych pod szyldem Paktofoniki z odtworzonym głosem Magika. Artyści wrócili do grania materiału z „Kinematografii” i „Archiwum Kinematografii” po ponad 20-letniej przerwie. Pokolenie wychowane na „Jestem Bogiem”, „Ja to Ja”, czy na „Chwilach ulotnych” miało niepowtarzalną okazję, aby przypomnieć sobie te utwory. Młodsi mieli z kolei wyjątkową okazję, by usłyszeć je po raz pierwszy na żywo.

Razem z raperami na scenie pojawiła się orkiestra, która przygotowała specjalne aranże ich największych utworów

