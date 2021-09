"Człowiek albo drut kolczasty!" Protest w Poznaniu w sprawie uchodźców na granicy polsko-białoruskiej [ZDJĘCIA]

Uczestnicy protestu postulują o zniesienie stanu wyjątkowego na granicy i dopuszczenie pomocy medycznej do uchodźców tam przebywających.

- W obliczu tragedii migrantów i migrantek poszukujących schronienia na terytorium naszego kraju, wobec śmierci i zagrożenia ich życia, my, prawniczki i prawnicy oraz popierające ten apel osoby, wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do poszanowania godności oraz humanitarnego traktowania migrantów i migrantek, a także do wykonania ciążących na naszym państwie obowiązków wynikających wprost z art. 56 Konstytucji RP, Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Karty Praw Podstawowych UE