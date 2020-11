Czteromiesięczne dziecko zakażone koronawirusem zmarło w Katowicach. Dziecko było z pow. cieszyńskiego

- To bardzo poważna sprawa, tragedia dla bliskich. Nasi lekarze wyjaśniają okoliczności i przyczyny śmierci czteromiesięcznego dziecka - mówi Wojciech Gumułka, rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowa Dziecka w Katowicach.

Czteromiesięczne dziecko zakażone koronawirusem zmarło w Katowicach

Niemowlak z powiatu cieszyńskiego trafił do katowickiej placówki już z wykonanym dodatnim testem w kierunku koronawirusa, ale dziś nie można absolutnie potwierdzić, że zmarł z powodu COVID-19. Wiadomo, że gdy trafiło do Katowic z powiatu cieszyńskiego znajdował się w bardzo ciężkim stanie i walczył o życie na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, gdzie został podłączony do respiratora. Miał więc niewydolność oddechową.