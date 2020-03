Czy iść na spacer z dzieckiem, gdy szaleje koronawirus? Eksperci wyjaśniają

– Dzieci mają to do siebie, że wszystkiego dotykają, potem te drobnoustroje przenoszą do ust, do oczu, gdzie im się uda i to jest nieuniknione - zwraca uwagę w rozmowie z serwisem HelloZdrowie dr Agnieszka Chojecka, kierowniczka Pracowni Zwalczania Czynników Zakaźnych i Skażeń Biologicznych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. - Idąc z dzieckiem na plac zabaw, trzeba więc zwrócić uwagę, żeby nie lizało barierki, nie podnosiło niczego z ziemi i nie wkładało tego do buzi – i tu nie chodzi tylko o możliwość zakażenia się koronawirusem, ale także innymi drobnoustrojami ze środowiska. Na pewno na placu zabaw, gdy dziecko ma brudne ręce, lepiej też go nie karmić - dodaje.