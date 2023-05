Czy jeżycki „Weststadt” uda się obronić przed dogęszczeniem blokami? Nowa wersja planu zagospodarowania poddana pod dyskusję

Dla Jeżyc, które stały się terenem niezwykle intensywnej zabudowy mieszkaniowej, gdzie obecnie na terenach za ul. Dąbrowskiego i Kościelną powstają osiedla budynków wielorodzinnych i gdzie remonty oraz przebudowy zmieniają znany od lat układ zabytkowych kamienic, plan może mieć znaczenie strategiczne.

Jego głównym bowiem założeniem jest ochrona historycznego założenia Weststadt - części Jeżyc z lat 1941-1945, jednej z największych w czasie wojny inwestycji mieszkaniowych Poznania - „zbyt intensywną, chaotyczną zabudową oraz zachowanie charakteru i parametrów istniejącej zabudowy”. Do tego plan staje w obronie istniejących terenów zieleni o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych, a także przedogródków jeżyckich kamienic.

Obecnie plan został wyłożony do publicznego wglądu – można zapoznać się z nim od 28 kwietnia do 1 czerwca 2023 roku na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, a 16 maja o godz. 17.00 będzie poprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć w niej udział, logując się zdalnie zgodnie z parametrami podanymi na stronie poznan.pl i mpu.pl. Potencjalne uwagi do projektu mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca.