Czy Kolejorz nie musi się martwić o swoją przyszłość? Oto najcenniejsi wychowankowie Lecha Poznań

Nie warto się jednak przywiązywać do wspomnianego wyliczenia choćby z tego powodu, że trudno sobie wyobrazić, by Lech pozbył się swoich najbardziej utalentowanych piłkarzy w jednym okienku transferowym. Niepokojące jest to, że wartość niemal wszystkich zawodników Kolejorza w ostatnich tygodniach spada, co za tym idzie spada też wartość kadry klubowej. Obecnie szacowana jest ona na nieco ponad 21 mln euro, a bywało już tak, że sięgała wartości 25 mln euro. Miejmy nadzieję, że spowodowane jest to wyłącznie pandemią koronawirusa i martwym sezonem w światowym futbolu. Wrócą rozgrywki polskiej ekstraklasy, wróci też pewnie zainteresowanie naszymi piłkarzami, czyli też większy na nich popyt.

Jak mowa o wychowankach, to koniecznie trzeba dodać, że nie wszyscy z nich pochodzą z Poznania, w zasadzie to tylko Filip Marchwiński, Paweł Tomczyk i Robert Gumny mogą się uważać za graczy wychowanych przez klub z Bułgarskiej. Pozostali trafiali do Kolejorza zazwyczaj w wieku 14-15 lat albo z rodzinnych miast albo z akademii działających w ich pobliżu. Co ciekawe, po dwóch utalentowanych graczy Lechowi "dostarczyły" Falubaz Zielona Góra (Tymoteusz Puchacz i Kamil Jóźwiak) oraz Akademia Piłkarska Warty Poznań (Jakub Moder i Filip Szymczak).