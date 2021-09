Czy komornik może zająć pupila? Psy i koty w licytacjach komorniczych

W świetle obowiązującego prawa komornicy mają możliwość prowadzenia egzekucji z majątku, które stanowią zwierzęta. Odbywa się to na podobnych zasadach, jak w przypadku innych ruchomości, takich jak sprzęt RTV czy samochody, ale z uwagą na potrzeby fizyczne i psychiczne zwierzęcia, co reguluje ustawa o ochronie zwierząt.

- Ustawodawca w treści przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprost wskazuje, że do egzekucji zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z ruchomości, z uwzględnieniem ochrony praw zwierząt oczywiście. Komornik może zająć zwierzęta domowe, w tym psa lub kota. Inną sprawą jest, że egzekucje takie w praktyce trudne są do przeprowadzenia. Głównie ze względu na przeszkody i obostrzenia związane z przechowywaniem żywych zwierząt

— przekazuje Jacek Andrzejewski z kancelarii Eurolege.

Egzekucja komornicza jest ostatecznym wyjściem, nawet gdy w grę wchodzi wyrok. Po decyzji sądu dłużnik wciąż ma prawo do opłacenia należności we własnym zakresie. Komornicy podkreślają, że zajęcie zwierząt jest sytuacją niezwykle rzadką, a gdy już do tego dojdzie, to zajęte zwierzę zostaje pod opieką dotychczasowego właściciela aż do zakończenia sprawy. Takie środki są jednak niekiedy stosowane, co jest zgodne z prawem.