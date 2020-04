Czy lato zatrzyma epidemię? W walce z koronawirusem może pomóc nie tylko wynalezienie szczepionki

Co na ten temat sądzi nasz rozmówca? Uważa, że ruch turystyczny między granicami może zostać wstrzymany w 2020 r. Oznacza to, że prawdopodobny jest scenariusz, w którym nie będzie można spędzić wakacji w 2020 r. za granicą. Jednocześnie ekspert nie przypuszcza, żeby ruch graniczny został wstrzymany całkowicie. Nie przewiduje ograniczeń w podróżowaniu związanym z pracą czy biznesem.

Skoro wydaje się, że jedynym gwarantem szybszego zakończenia epidemii, na który mamy wpływ, jest wynalezienie szczepionki na koronawirusa, zapytaliśmy dr. Ozorowskiego, kiedy można się jej spodziewać.

- To trudne do określenia. Wiemy, ile czasu zajmuje produkcja szczepionki w normalnym trybie. Potrzeba lat badań. Teraz sytuacja jest inna, ponieważ poprzez współpracę międzynarodową zaangażowano do pracy ponad 70 ośrodków badawczych. Czas potrzebny na jej powstanie będzie więc zdecydowanie krótszy. Najbardziej optymistyczne prognozy mówią, że może się ona pojawić już we wrześniu. Są jednak znaki zapytania: na ile będzie ona skuteczna albo jak duże jest ryzyko, że wirus zmutuje i nie będzie na nią podatny