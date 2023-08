Czy legionella zagraża wodzie w Poznaniu? Aquanet wyjaśnia: woda w kranach jest bezpieczna

- Do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aquanet wykorzystuje wody podziemne. Wody podziemne są czyste bakteriologicznie, mają stabilny skład chemiczny oraz, co ważne w przypadku bakterii legionella, niską temperaturę – woda dostarczana przez Aquanet ma temperaturę w przedziale 8-17 st C. Legionella zaś bytuje i namnaża się w ciepłej wodzie, w optymalnej temperaturze między 30-45 st C