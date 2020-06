Czy nauczyciele będą mieć problem z oceną samodzielności pracy uczniów? Na koniec roku szkolnego 2019/2020 oceny będą wystawiane zdalnie

Nauka zdalna w polskich szkołach trwa od 11 marca. Początkowo szkoły miały być zamknięte do świąt wielkanocnych, jednak na początku kwietnia przedłużono ten czas do 26 kwietnia. Ostatecznie Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej poinformował, że nauka zdalna będzie realizowana do końca roku szkolnego.

- Do 26 czerwca, czyli do planowanego zakończenia zajęć dydaktycznych, będzie realizowane kształcenie na odległość - powiedział Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020: Nauczyciele wystawią oceny zdalnie

Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu przyznaje, że trudniej wystawić oceny zdalnie, ponieważ należy brać pod uwagę choćby kwestię tego, że nie każdy uczeń ma takie same możliwości techniczne. Zaznacza jednak, że młodzież oceniana jest z całego roku szkolnego, a nie tylko z ostatnich kilku miesięcy.