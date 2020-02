Czy Poznań jest przygotowany na koronowirusa? Gdzie zgłosić się z podejrzeniem? Sprawdziliśmy!

W przypadku zaobserwowania objawów wysokiej temperatury, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do najbliższego szpitala z oddziałem zakaźnym pixabay.com

Co jakiś czas pojawiają się nowe przypadki podejrzenia zakażenia koronawirusem w Polsce. O dwóch z nich mówiło się także w Poznaniu. Jak dotąd, żaden nie został potwierdzony. Niewykluczone jednak, że wirus COVID-19 dotrze do naszego kraju i regionu. Czy szpitale w Poznaniu i pogotowie ratunkowe są przygotowane na taką sytuację? Gdzie zgłosić się, jeżeli podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem? Jak wygląda transport pacjenta do szpitala? I przede wszystkim, jak diagnozowany jest koronawirus w Poznaniu? Sprawdziliśmy!