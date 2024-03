Czy terminal lotniska Ławica w Poznaniu będzie przebudowany? Wygląda na to, że czekają nas dwa lata utrudnień

Czy lotnisko Ławica w Poznaniu przebuduje terminal?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeszcze w tym roku Port Lotniczy Ławica Poznań rozpocznie przebudowę terminala pasażerskiego. Pierwsze prace odbędą się w strefie security, a następnie powstaną dodatkowe bramki dla wylatujących, na koniec powiększona zostanie strefa dla przylatujących. Prace mają potrwać do sezonu 2026.

Ubiegły rok był rekordowy dla poznańskiej Ławicy, lotnisko obsłużyło niemal 2,8 mln pasażerów i o 300 tys. poprawiło dotychczasowy rekord z 2018 r. Podobnie może być w 2024 r. Już teraz pasażerowie korzystający z poznańskiego lotniska narzekają na ścisk i długie kolejki do kontroli bezpieczeństwa .

Być może pozwoli to poprawić opinię pasażerów o poznańskim lotnisku. Wśród tzw. "milionerów", czyli polskich lotnisk, które obsługują ponad 1 mln pasażerów rocznie, Ławica należy do najniżej ocenianych przez użytkowników i wyraźnie ustępuje portom lotniczym we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie czy Warszawie.