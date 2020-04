Czy w czasie epidemii Covid-19 umiera w Poznaniu więcej osób? Gdzie zgłaszać zgony?

- Gdyby liczba zgonów wzrosła w miesiącu o 100, to można uznać, że jest to dużo – twierdzi Krzysztof Konarski, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu.

To tam trafiają osoby zakażone koronawirusem lub mające objawy, które mogą wskazywać na zakażenie Covid-19. - Co z tymi, którzy zmarli poza szpitalem zakaźnym, nie mieli testów na obecność koronawirusa, a jako przyczynę zgonu wpisuje się im niewydolność oddechowo-krążeniową? - pytają niektórzy.

W kwietniu 2019 r. USC w Poznaniu wystawiło 623 akty zgonów, w tym roku do 9 kwietnia do godziny 11 odnotowano 194 zgony (z danych napływających do urzędu wynikało, że ta liczba do końca dnia wzrośnie do 200).

Jak zgłaszać zgony w czasie epidemii koronawirusa?

W czasie epidemii funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone. Obecnie zgłoszenia zgonu można dokonać wyłącznie urzędzie miasta przy ul. Libelta 16/20 w Poznaniu. Chcąc wejść do urzędu, trzeba okazać kartę zgonu. Urzędnicy apelują o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa