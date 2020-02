Czy warto płacić więcej za oryginalny tusz do drukarki?

Oryginalne tusze do drukarek – co przemawia na ich korzyść?

Przykładowo tusz hp 652 jest kompatybilny z wieloma modelami drukarek Hewlett-Packard i producent zaleca kupno oryginału. Warto jednak zwrócić uwagę, że oryginalne materiały eksploatacyjne przewyższają kosztem zamienniki często o 50%, a nawet więcej. Może się okazać, że zamiennik jest tańszy aż o 80%, co przy częstym drukowaniu zapewnia spore oszczędności. Obecnie niektóre drukarki są naprawdę niedrogie, a nie każdy zdaje sobie sprawę, że oryginalny tusz może kosztować niemal tyle, co sama drukarka. Najtańsze drukarki kosztują niewiele ponad 100 zł. Pomimo to oryginały mają niepodważalne zalety. Kupując tusze hp 652, zyskujesz pewność, że jakość wydruku będzie na wysokim poziomie. W przypadku zamienników istnieje ryzyko obniżenia jego jakości, ale należy mieć świadomość, że nie zawsze tak jest. Używanie oryginałów zaleca się, gdy drukowanie odbywa się rzadko, ponieważ ryzyko, że zaschną, jest mniejsze, a poza tym znikoma eksploatacja powoduje, że korzyści ekonomiczne ze stosowania zamienników są niewielkie.

Zamienniki – czy warto w ogóle je stosować?

Zdecydowanie niższa cena zamiennika w stosunku do oryginalnego hp 652 powoduje, że cieszy się on sporym zainteresowaniem. Na rynku pojawia się coraz więcej producentów zamienników, którzy konkurują ze sobą jakością. Rosnąca konkurencja powoduje, że chcą zyskać klientów i wyrobić sobie renomę, co działa z korzyścią dla osób, którym zależy na zaoszczędzeniu pieniędzy na materiałach eksploatacyjnych. Przed zakupem zamiennika warto sprawdzić opinie i dopiero zdecydować się na niego. Obecnie bez trudu można znaleźć tusze w atrakcyjnej cenie, które jakością nie ustępują oryginałom. Coraz częściej producenci zapewniają gwarancję na zamienniki. Oczywiście nadal można się spotkać z sytuacjami, gdy jakość tuszu pozostawia nieco, lub nawet wiele, do życzenia. Dlatego trzeba być ostrożnym przy wyborze.

Kiedy warto skorzystać z oryginału, a kiedy z zamiennika?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy lepiej wybrać oryginalny tusz czy zamiennik. Decyzje zawsze trzeba podjąć indywidualnie w zależności od sytuacji. Na przykład oryginalne tusze do drukarek 652 są dostępne w atrakcyjnej cenie na stronie www.drukuj24.pl i właściwie nie ma sensu zastanawiać się, czy kupić zamiennik. W wielu sytuacjach może jednak zapewnić spore oszczędności. Stosując zamienniki, co kilka wymian tuszu, warto skorzystać z oryginału, aby sprawdzić, czy jakość wydruku i wydajność pozostają na niezmienionym poziomie.