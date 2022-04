Czy zakonnice mają pieniądze? TikTokerka w habicie odsłania prawdę o polskich zakonnicach

Siostra Paula odpowiedziała jej w formie filmiku na TikToku. Postanowiła rozwiać w nim wszelkie wątpliwości, a nagranie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Do 25 kwietnia wyświetliło go już 50,6 tys. osób.

– My nie mamy swoich pieniędzy. Oczywiście mówię o Zgromadzeniu Sióstr św. Katarzyny, czyli potocznie o siostrach katarzynkach – wyjaśnia siostra Paula. – Jeśli otrzymujemy jakąś pensję, wynagrodzenie za pracę, to wszystko idzie do siostry przełożonej, a jeżeli czegoś nam brakuje czy czegoś nam potrzeba, to idziemy do niej, zgłaszamy jej to i otrzymujemy pieniądze. Nie ma z tym większego problemu – dodaje zakonnica.