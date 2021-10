Czytanie wzmacnia! Noc Bibliotek w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu AD

Hasło tegorocznej Nocy Bibliotek brzmi „czytanie wzmacnia”. W Poznaniu świętowanie rozpocznie się 8 października o 19.00 w Filii Naramowiciej, w której dzieci będą mogły wzmocnić swoje zdolności śledcze podczas Wieczoru małych detektywów. Zapisy w Filii Naramowickiej. Łukasz Gdak

Październik, gdy szybciej robi się ciemno, a temperatura spada, to idealny czas na spędzanie długich wieczorów z literaturą. W piątek, 8 października rozpocznie się w bibliotece Raczyńskich Noc Bibliotek, czyli ogólnopolska inicjatywa stworzona po to, by jak mówią pomysłodawcy, rzucić więcej światła na działalność bibliotek i pokazać ich współczesne oblicze.