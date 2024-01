Dajcie nam wreszcie kandydatów w wyborach samorządowych! Inaczej Jacek Jaśkowiak będzie debatował sam ze sobą [FELIETON]

Mariaże poznańskiej Lewicy

Dajcie nam kandydatów!

Jak tak dalej pójdzie, to prezydent Poznania chyba będzie musiał sam ze sobą przeprowadzić debatę wyborczą. A chyba nie o to chodzi w demokracji, prawda? Wiem, że w krajowej polityce ostatnio działo się i dzieje sporo, ale to na dole są wasi wyborcy i to tu są podejmowane decyzje, ze skutkami których borykamy się potem na co dzień. Dlatego dajcie nam konkrety, dajcie nam programy, dajcie nam wreszcie kandydatów.