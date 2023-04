Dancehall, smyczki, taniec i wystawa. Zobacz, co robić w weekend w Poznaniu. Imprezy i wydarzenia 15-16 kwietnia

Nowy festiwal na mapie Poznania. NEXT FEST. Wystąpią znani artyści

Zainteresowani tematyką ślubów i ślubnego ubioru mogą udać się na oprowadzanie po wystawie "Od bieli do czerni. O ubiorach ślubnych i żałobnych w XIX i XX wieku", fascynaci sztuki malarskiej na oprowadzanie kuratorskie po wystawie obrazów Jacka Malczewskiego, której ekspozycja znajduje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Oferta nie zawiera tylko propozycji dla dorosłych.

W Scenie Wspólnej odbędzie się spektakl pt. "Blisko" skierowany dla młodych widzów w wieku od pół roku do 3 lat. Oprócz tego w tym samym miejscu odbędą się warsztaty malarskie dla dzieci do 2 lat. Nie będzie to jednak zwykłe malowanie, ponieważ zamiast pędzla używać będą balona.