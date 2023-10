Danie Wspólnych Chwil. W ramach tego projektu zagrożeni samotnością seniorzy mogą liczyć na wspólny posiłek, który przygotowuje KGW

Wygląda to tak, że KGW, które zostały wybrane przez Fundację Biedronka do wzięcia udziału w tym projekcie otrzymują voucher na zakupy, w dyskontach tej sieci. Przekazana kwota ma zostać spożytkowana na przygotowanie trzech obiadów, składających się z pierwszego i drugiego dania oraz deseru dla osób powyżej 60. roku życia. Obiady przygotowywane są przez KGW w odstępach trzech tygodni. Chodzi nie tylko o jedzenie, lecz także zintegrowanie tych osób. Zachęcenie ich do wyjścia z domu.

- „Danie Wspólnych Chwil” to Program realizujący ideę posiłków wspólnotowych dla osób starszych zagrożonych samotnością. Fundacja zaprosiła do udziału w nim Koła Gospodyń Wiejskich, których zadaniem jest organizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów przy wspólnym stole. Fundacja Biedronki finansuje zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków - informuje Fundacja Biedronka.

Joanna Warszawska, przewodnicząca KGW w Luchowie mówi, że projekt spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze strony seniorów. Doceniają nie tylko kulinaria, ale również to, że mogą się spotkać, często usiąść przy jednym stole po bardzo wielu latach. Co jest natomiast w menu?