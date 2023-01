Dariusz z "Sanatorium miłości 5" zaproponował Anicie z Bydgoszczy wspólną noc. Ta odmówiła: "Boję się" [zdjęcia]

Sporo się działo w piątym odcinku programu "Sanatorium miłości 5" w TVP 1. Po raz pierwszy panie mogły spędzić noc w jednym pokoju z panami. Dariusz z Lillestrøm zaproponował to Anicie z Bydgoszczy. Ta odmówiła. - Ja się boję - stwierdziła. Najpierw wybrała Krzysztofa z Torunia. Ostatecznie wylądowała w jednym pokoju z Bożeną z Augustowa. Zobaczcie, co się działo! Zobaczcie, co się działo w piątym odcinku programu TVP "Sanatorium miłości 5". Zdjęcia >>>>>

screen z programu TVP "Sanatorium miłości"