Darmowa paczka dla noworodka od Biedronki. Rodzice oburzeni zasadami!

Po dużym sukcesie Słodziaków sieć sklepów Biedronka rusza z nową akcją. Każde dziecko urodzone w 2020 roku będzie mogło otrzymać darmową paczkę powitalną. Żeby ją zdobyć trzeba spełnić kilka warunków. Sprawdź, co znajdzie się w wyprawce od Biedronki? Sprawdź! Wśród niektórych rodziców emocje wzbudza konieczność podania numeru aktu urodzenia dziecka podczas rejestracji w programie. Biedronka wyjaśnia, że nie będzie on wykorzystany do innych celów poza weryfikacją zgłoszenia.