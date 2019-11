Aż 12 bestsellerów w formie ebooka lub audiobooka można zdobyć za darmo - wystarczy tylko przyjść... na przystanek komunikacji miejskiej w Poznaniu. Będą dostępne do 30 listopada 2019 roku.

Akcja #CzytajPL odbywa się także poza granicami Polski! https://t.co/eY2PfrlH67 — Instytut Książki (@InstytutKsiazki) 6 listopada 2019

Mieszkańcy Poznania biorą udział w największej akcji promującej czytelnictwo i to już nie tylko w Polsce. W tym roku do 21 polskich miast dołączyły m.in.: Barcelona, Dublin, Lwów, Nottingham, Reykjavik i Seattle.W przestrzeni miejskiej dostępne są darmowe ebooki i audiobooki, a wśród tytułów są prawdziwe hity. Łącznie do wyboru jest 12 książek. Wśród tytułów są takie hity książkowe jak: „Ucho igielne”, „Listy zza grobu”, „Dziewczyna o czterech palcach”, „Skaza”, czy „Okrutny książę”.Na 35 poznańskich przystankach autobusowych i tramwajowych zawisły specjalne plakaty, które umożliwiają bezpłatne pobranie bestsellerów. Żeby skorzystać z darmowych książek, wystarczy pobrać aplikację Woblink i przejść do zakładki Czytaj PL, a potem można już zeskanować kod QR z plakatu.Jak na razie, w ramach tegorocznej akcji Czytaj PL, wypożyczono już 300 tysięcy ebooków i audiobooków.

